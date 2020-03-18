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Німеччина припиняє прийом біженців через коронавірус

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 17:30
Німеччина припиняє прийом біженців через коронавірус
Ілюстративне фото (flickr.com)

Програма прийому біженців була припинена на невизначений термін

Німеччина прийняла рішення тимчасово призупинити прийом гуманітарних біженців через пандемію коронавірусу у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини доручив Федеральному управлінню у справах міграції та біженців призупинити процедури розселення гуманітарних біженців на невизначений термін.

"Німецький гуманітарний приймальний процес застопорився з п'ятниці у зв'язку з різними обмеженнями на поїздки і оперативними обмеженнями з боку важливих партнерів", - заявив представник міністерства.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) та Агентство ООН у справах біженців також офіційно призупинили програми прийому біженців.

Нагадаємо, станом на 18 березня у світі число інфікованих коронавірусом перевищила 200 тисяч осіб, при цьому загинули понад 8 тисяч осіб, понад 82 тисяч вилікувались. Коронавірус виявлений у 167 країнах і територіях.

Крім того, Садовська Аравія скликає країни "Великої двадцятки" (G20) для проведення позачергового самміту у зв'язку з пандемією коронавіруса у світі. Саміт G20 відбудеться наступного тижня в форматі відеоконференції.

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