Німеччина припинить видавати своїх громадян Британії після Brexit

Скасування процедури екстрадиції відбудеться навіть якщо британія укладе угоду з Брюсселем

Германия предупредила Великобританию о прекращении выдачи своих граждан после выхода Британии из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Financial Times.

По данным газеты, соответствующее официальное уведомление Германия передала Еврокомиссии на прошлой неделе. Вопрос экстрадиции прописан в Конституции Германии, где установлены строгие ограничения. В соответствии с законодательством, после Brexit Берлин будет отклонять запросы Лондона на арест или выдачу немцев.

Известно, что такую позицию Германия сохранит даже в случае, если Британия выйдет из ЕС, заключив соглашение с Брюсселем. Кроме того, ограничения на экстрадицию будут действовать даже когда начнется 21-месячный переходный период.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала на следующей неделе вернуться в Брюссель для того, чтобы продолжить диалог с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером по условиям Brexit.

Отметим, что сроки выхода Великобритании из ЕС могут быть продлены до конца июня 2019. Такое решение может быть в случае, если Британия обратится с запросом на продление периода действия статьи 50 лиссабонского договора.