Німеччина пропонує допомогу Лівану в обмін на боротьбу з корупцією

Німеччина заявила про готовність надати Лівану допомогу для ліквідації наслідків вибухів у Бейруті, однак за певних умов. У ФРН наголошують, що для того щоб повернути довіру громадян, "еліта країни має переосмислити" ситуацію.

Про це повідомляє TheNational.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, який напередодні відвідав столицю Лівану, підтвердив наміри Німеччині стосовно відновлення Бейрута, але очікує на появу в країні уряду, який "серйозно бореться з корупцією". Тобто допомогу у відбудові столиці Лівану Берлін пов’язує з реформами.

Під час візиту до Бейрута, як повідомили в МЗС ФРН, міністр передав 4 млн євро з обіцяної німецької екстреної допомоги Червоному Хресту та координаційному офісу ООН у Лівані.

Наприкінці минулого тижня на донорській конференції для Лівану уряд Німеччини пообіцяв надати 20 млн євро.

При цьому влада ФРН не виключає, що буде готова надати й подальшу підтримку. Але, як зауважив міністр, "це має сенс лише в тому разі, якщо реформи та боротьба з корупцією будуть нарешті здійснені, якщо за словами підуть справи".

Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту, внаслідок якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення, по Лівану прокотилися протести, а минулого понеділка уряд прем'єр-міністра Гасана Діаба оголосив про свою відставку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Лівану немає достатньо коштів для відновлення після вибуху в Бейруті.

Крім того, Україна готова надати всю необхідну допомогу Лівану, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль; рятувальники готові вилетіти до Бейрута в будь-який час.