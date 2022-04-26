Німеччина поставить Україні зенітні установки ближче до літа. Є проблема зі снарядами, - Bild

Німеччина поставить Україні близько 50 самохідних зенітних установок (СЗУ) Gepard не раніше літа. У фірми-виробника недостатньо снарядів для цих бойових машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За даними джерел видання в урядових колах, запасів снарядів до СЗУ Gepard в Німеччині вистачить всього на 20 хвилин бою. Міністерство оборони країни і компанія Krauss-Maffei Wegmann шукають додаткові боєприпаси для цих бойових машин. За словами співрозмовників газети, вони можуть бути у Йорданії, Румунії, Бразилії та Катару.
Крім того, за інформацією видання, технічна підготовка зенітних установок займе не менше шести тижнів. Таким чином, зазначає газета, їх постачання в Україну слід очікувати не раніше літа.
Нагадаємо, уряд Німеччини отримало заявку на продаж зброї Україні від компанії Rheinmetall, яка хоче продати 88 танків Leopard.
Відзначимо, раніше Rheinmetall направила запит на продаж Україні 100 БМП Marder, а Krauss-Maffei Wegmann-100 самохідних гаубиць PzH 2000.
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