Німеччина поставить Україні зенітні установки ближче до літа. Є проблема зі снарядами, - Bild

Німеччина поставить Україні близько 50 самохідних зенітних установок (СЗУ) Gepard не раніше літа. У фірми-виробника недостатньо снарядів для цих бойових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За даними джерел видання в урядових колах, запасів снарядів до СЗУ Gepard в Німеччині вистачить всього на 20 хвилин бою. Міністерство оборони країни і компанія Krauss-Maffei Wegmann шукають додаткові боєприпаси для цих бойових машин. За словами співрозмовників газети, вони можуть бути у Йорданії, Румунії, Бразилії та Катару.

Крім того, за інформацією видання, технічна підготовка зенітних установок займе не менше шести тижнів. Таким чином, зазначає газета, їх постачання в Україну слід очікувати не раніше літа.