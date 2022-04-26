RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина поставить Україні зенітні установки ближче до літа. Є проблема зі снарядами, - Bild

Фото: німецька самохідна зенітна установка типу Gepard (twitter.com/danielrruf)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Німеччина поставить Україні близько 50 самохідних зенітних установок (СЗУ) Gepard не раніше літа. У фірми-виробника недостатньо снарядів для цих бойових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними джерел видання в урядових колах, запасів снарядів до СЗУ Gepard в Німеччині вистачить всього на 20 хвилин бою. Міністерство оборони країни і компанія Krauss-Maffei Wegmann шукають додаткові боєприпаси для цих бойових машин. За словами співрозмовників газети, вони можуть бути у Йорданії, Румунії, Бразилії та Катару.

Крім того, за інформацією видання, технічна підготовка зенітних установок займе не менше шести тижнів. Таким чином, зазначає газета, їх постачання в Україну слід очікувати не раніше літа.

Нагадаємо, уряд Німеччини отримало заявку на продаж зброї Україні від компанії Rheinmetall, яка хоче продати 88 танків Leopard.

Відзначимо, раніше Rheinmetall направила запит на продаж Україні 100 БМП Marder, а Krauss-Maffei Wegmann-100 самохідних гаубиць PzH 2000.

Війна Росії проти України йде 62-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияВійна в УкраїніВторгнення Росії до України