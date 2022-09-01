Німеччина не може покладатися на роботу "Північного потоку" взимку, - Хабек

Зазначимо, російський "Газпром", починаючи з середи, призупинив постачання газу на три дні. І в Європі чекають, що "Північний потік" буде використовуватися Росією як спосіб тиску через санкції.

На сьогоднішній прес-конференції міністра економіки Роберта Хабека запитали, чи очікує він, що "Газпром" відновить постачання газу після ремонту на газопроводі.

"Між моїм міністерством і "Газпромом" немає прямих переговорів. Чого я дійсно очікую, так це того, що ми жодним чином не можемо покладатися ані на Росію, ані на "Газпром", все інше - чиста спекуляція. Ми не повинні розраховувати на надходження газу по газопроводу "Північний потік" взимку", - зазначив він.