Німеччина не може покладатися на роботу "Північного потоку" взимку, - Хабек

Німеччина не може покладатися на поставки газу з Росії цієї зими, в тому числі по газопроводу "Північний потік", на якому цього тижня завершиться технічне обслуговування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначимо, російський "Газпром", починаючи з середи, призупинив постачання газу на три дні. І в Європі чекають, що "Північний потік" буде використовуватися Росією як спосіб тиску через санкції.
На сьогоднішній прес-конференції міністра економіки Роберта Хабека запитали, чи очікує він, що "Газпром" відновить постачання газу після ремонту на газопроводі.
"Між моїм міністерством і "Газпромом" немає прямих переговорів. Чого я дійсно очікую, так це того, що ми жодним чином не можемо покладатися ані на Росію, ані на "Газпром", все інше - чиста спекуляція. Ми не повинні розраховувати на надходження газу по газопроводу "Північний потік" взимку", - зазначив він.
Нагадаємо, на тлі побоювань з приводу подальших поставок російського газу до Європи президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що цього року ЄС достроково заповнив свої газові сховища.
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