ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина підозрює розвідку Австрії в передачі інформації РФ

Новини » Політика    18.05.2019 - 18:31
Німеччина підозрює розвідку Австрії в передачі інформації РФ
Фото: Томас Хальденванг (twitter.com/FunkeBerlin/)

Спецслужби Австрії можуть направляти в РФ дані, які отримують від країн-партнерів

Австрійські спецслужби можуть направляти в РФ дані, які отримують від країн-партнерів. Про це заявили в німецькій контррозвідці, передає РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

Глава Федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Хальденванг, виступаючи цього тижня в німецькому парламентському контролюючому органі PKGr в бундестазі, заявив, що бачить значні ризики для німецької розвідки у співпраці з Австрією.

Наголошується, що підставою для таких заяв стало припущення, що Австрія може неправильно використовувати і при необхідності направляти в Росію інформацію, яку вона отримує від країн-партнерів, наприклад, Німеччини.

Офіційно коментувати цю інформацію в німецькій Федеральній службі захисту конституції газеті відмовилися.

Нагадаємо, посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку. В опублікованій заяві зазначається, що віце-канцлер більше не є лідером Партії Свободи і більше не буде працювати в уряді країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Австрії вимагають відставки віце-канцлера за змову з росіянами.

За інформацією видання на основі відео, в 2017 році віце-канцлер Австрії Штрахе і голова фракції австрійської Партії Свободи (АПС) у парламенті Йоганн Гуденус заявили про готовність передати ряд державних будівельних замовлень фірмам племінниці російського олігарха, якщо вона надасть фінансову допомогу АПС перед парламентськими виборами.

МВФ радить уряду Німеччині зменшити податки Німеччина оголосила про рекордне зростання військових витрат
Новини України Германия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся