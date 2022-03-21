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Німеччина підтримує Україну, але варіанти постачання зброї через Бундесвер вичерпані, - Міноборони

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Берлін, Понеділок 21 березня 2022 17:01
Німеччина підтримує Україну, але варіанти постачання зброї через Бундесвер вичерпані, - Міноборони Фото: Німеччина шукає нові варіанти для поставок зброї в Україну (pixabay.com)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина буде і далі підтримувати Україну у війні проти Росії. Однак країна вже вичерпала варіанти постачання зброї через Бундесвер (Збройні силb ФНР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт виданню Deutschlandfunk.

"Є різні способи підтримати Україну. Варіанти через Бундесвер вичерпані, і ми вивчаємо, які ще є варіанти", - заявила глава Міноборони.

При цьому Ламбрехт акцентувала, що "всі ці шляхи будуть обговорюватися, щоб Німеччина могла продовжувати стояти на боці України".

Нагадаємо, раніше в МЗС Німеччини повідомили, що ЄС виділить 1 млрд євро на озброєння для України.

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