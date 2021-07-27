Німеччина планує посилити правила в'їзду для туристів: що зміниться

Німеччина готується посилити правила в'їзду для мандрівників. Невакцинованим туристам, які прибуватимуть з-за кордону, необхідно буде пред’являти негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на The Guardian.

Зазначено, що наразі робити тест COVID-19 необхідно особам, які прибувають "із зон підвищеного ризику захворюваності", у випадку, якщо вони не пройшли курс вакцинації чи нещодавно не перенесли хворобу.

Однак, міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Спан пропонує ввести в країні обов’язкове тестування на COVID-19 для туристів незалежно від того, з якої країни вони прибуватимуть.

Таке рішення пов'язано зі спробою стримати зростання випадків захворювання на COVID-19.

Наразі ж в уряді йде узгодження цього питання.