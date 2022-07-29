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Німеччина передасть Україні спеціальні танки для будівництва мостів

Фото: німецькі танкові мостоукладачі Biber (wikipedia org)
Автор: Юлія Бойко

Німеччина готується передати Україні 16 танкових мостоукладачів, які здатні в бойових умовах наводити переправи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Німеччини.

"Для подальшої підтримки українських сухопутних військ міністр Ламбрехт прийняла рішення доставити пакет з 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх можна використовувати для подолання води або інших перешкод в бою", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про танки Biber

Танкові мостоукладачі Biber побудовані на шасі німецьких танків Leopard 1. Як правило, Biber знаходяться недалеко від фронту і використовуються, коли необхідно швидко побудувати міст через водойми шириною до 20 метрів. Ширина побудованого моста - 4 метри.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72, однак число поставлених одиниць не розкривається.

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