Німеччина передала українським військовим госпіталям обладнання на 3,1 млн євро

Німеччина подарувала українським військовим госпіталям медичне обладнання загальною вартістю 3,1 млн євро. Українських лікарів та молодших медичних працівників запросять пройти практику в госпіталях Бундесверу для оптимального використання апаратів і підвищення кваліфікації.

Про це повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні.

"Цією передачею медичного діагностичного та лікувального обладнання на загальну суму 3,1 млн євро завершується успішний рік співпраці з Медичними силами Збройних сил України", - сказала посол Анка Фельдгузен.

Зокрема, Німеччина передала у військовий госпіталь Чернігова комп’ютерний томограф вартістю 300 тисяч євро. Крім того, нове медичне обладнання отримав Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові, де завершують встановлення ангіографа вартістю 850 тисяч євро.

У Головному військовому клінічному госпіталі Міноборони в Києві за останні місяці було проведено капітальний ремонт цілої будівлі, в якій зараз знаходиться магнітно-резонансний томограф (МРТ). Урологічні відділення отримали новий апарат, а травматологія - новий рентген.

Як зазначає посольство, минулого року київський госпіталь отримав ангіограф та п’ять мобільних рентгенівських апаратів вартістю 1,5 млн євро.

Нагадаємо, раніше Ізраїль передав для Клінічної багатопрофільної лікарні №17 Харкова апарати ШВЛ і захисні костюми.