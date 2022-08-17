Німеччина очікує на посилення російської пропаганди через енергокризу в ЄС

Німеччина очікує на активізацію російської пропаганди та шпигунської діяльності в найближчі місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Росія використовує проблеми, пов'язані з енергопостачанням Європи, зокрема, як гібридний важіль", - заявили у Федеральній службі захисту конституції Німеччини.
Там вважають, що Росія буде використовувати фейковий дефіцит газу та підвищення цін у ЄС приводом, для розпалення побоювань у суспільстві. Можливий дефіцит енергії та продовольства в Німеччині, який становить загрозу для існування країни буде одним із головних тем для російської пропаганди.
Також у Німеччині очікують, що РФ буде продовжувати свої спроби політичної та військової розвідки. Всередині країни тривають пошуки правих і лівих екстремістів, а також ворогів конституції, які не можуть бути віднесені до жодної з категорій. На них робиться ставка, тому для моніторингу цієї діяльності було створено "спеціальне оцінювання".
Нагадаємо, що раніше Росія використала японський бренд для антиукраїнської пропаганди.
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