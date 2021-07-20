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Німеччина очікує повного розслідування вбивства Шеремета

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 12:07
Німеччина очікує повного розслідування вбивства Шеремета Фото: Німеччина висловила сподівання щодо повного розслідування вбивства Шеремета (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Посольство Німеччини в Україні висловило сподівання, що буде повне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Він загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву посольства.

У посольстві нагадали, що п'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали.

"Сьогодні ми думками з ним та його сім'єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Наразі Антоненко та Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

Нагадаємо, Україну могли попереджати про підготовку вбивства Шеремета ще при Януковичу.

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