Германия ожидает полного расследования убийства Шеремета

Посольство Германии в Украине выразило надежду, что будет полное расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Он погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства.

В посольстве напомнили, что пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а злоумышленников до сих пор не поймали.

"Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления", - говорится в сообщении.

Отметим, 12 декабря 2019 в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.

Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугар возложены дополнительные процессуальные обязанности.