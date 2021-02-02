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Німеччина відповіла на заклик Франції припинити будівництво "Північного потоку-2"

Вівторок 02 лютого 2021 06:56
Німеччина відповіла на заклик Франції припинити будівництво "Північного потоку-2"
Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2 com)
Автор: Инна Собора

В уряді Німеччини не змінили своїх "базових позицій" щодо"Північного потоку-2". Офіційна влада країни підтримує будівництво газопроводу.

Про це пише DW.

У такий спосіб в уряді Німеччини прокоментували заклик французького уряду припинити будівництво газопроводу на тлі протестів в Росії.

Речник уряду заявила, що Франція та Німеччина підтримують тісний контакт з цього питання і в Парижі добре знають позицію Берліна.

Вона також додала, що на початку минулого тижня посли країн-членів в ЄС обговорювали питання спільної європейської реакції на жорсткі дії російських силовиків під час протестів.

Раніше держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що Німеччині варто відмовитися від проекту "Північний потік-2".

РБК-Україна писало, що представники німецької опозиції закликають уряд ФРН переглянути позицію щодо подальшого будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

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