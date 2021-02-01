Франція рекомендує Німеччині відмовитися від "Північного потоку-2"

Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)

Німеччині варто відмовитися від проекту "Північний потік-2", оскільки нинішніх санкцій проти Російської Федерації недостатньо. Необхідність в новому газопроводі сумнівна.

Про це в інтерв'ю радіо France Inter заявив держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон.

За його словами, Німеччина могла б відмовитися від газопроводу в якості реакції на репресії в Росії, пов'язані з жорстким придушенням масових протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Бон зазначив, що вирішувати долю газопроводу має Німеччина, а керівництво Франції завжди вважало цей сумнівний проект.

"Ми повинні піти далі, варіант "Північного потоку-2" розглядається, але це рішення Німеччини, оскільки він знаходиться в Німеччині", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи і має намір вивчити санкції, які були введені адміністрацією Дональда Трампа.

Потенційний наступний канцлер Німеччини Армін Лашет підтвердив свою позицію щодо газопроводу "Північний потік-2", заявивши, що це економічний проект і Берлін в ньому зацікавлений.