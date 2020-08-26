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Німеччина скасовує обов'язковий тест на COVID-19 для туристів

Берлін, Середа 26 серпня 2020 16:22
Німеччина скасовує обов'язковий тест на COVID-19 для туристів
Фото: аеропорт (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Німеччина більше не буде вимагати обов'язковий тест на коронавірус для туристів, які повертаються із зон підвищеного ризику за кордоном. При цьому уряд прийнято рішення знову зосередити свою стратегію тестування на людях з симптомами.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами міністра охорони здоров'я Німеччини Йенса Шпана, за період літніх канікул кількість тестів на COVID-19, проведених у Німеччині, майже подвоїлася і досягла 900 тисяч в тиждень.

Людям, які повертаються додому з зон ризику зараження коронавірусом, пропонувалися безкоштовні тести в аеропортах, на вокзалах і зупинках на шосе, що дозволяло їм уникнути обов'язкового двотижневого карантину, якщо результат виявлявся негативним.

"Із закінченням періоду відпусток... цей ризик знову знижується. Ми повинні більше зосередитися на пацієнтах з симптомами і тих, хто контактував з пацієнтами", - заявив Шпан.

Проте він не уточнив, коли саме зміниться стратегія тестування, але цілком імовірно, що це рішення буде прийнято 27 серпня.

Нагадаємо, раніше у Німеччині заявили про другу хвилю коронавіруса.

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