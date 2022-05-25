Німеччина скасовує COVID-обмеження на в'їзд в країну

За його словами, до кінця серпня в країні призупинять дію правила 3G. Тобто в'їжджаючим не потрібно буде пред'являти діючу довідку про щеплення, одужання або COVID-тести.

Однак мандрівникам, які прибувають з "небезпечних" регіонів, все одно необхідно буде пройти 14-денний карантин, незалежно від статусу вакцинації.

Також уряд Німеччини збирається визнати всі вакцини від коронавірусу, які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Варто відзначити, що число заражень коронавірусом в Німеччині знижується. За минулу добу в країні підтвердили 64 437 нових випадків, що на 21 815 менше, ніж тиждень тому.