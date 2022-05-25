RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина скасовує COVID-обмеження на в'їзд в країну

Фото: Німеччина скасовує коронавірусні обмеження на в'їзд в країну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина скасовує ряд обмежень на в'їзд, які були введені через COVID-19. Нові правила почнуть діяти з 1 червня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, до кінця серпня в країні призупинять дію правила 3G. Тобто в'їжджаючим не потрібно буде пред'являти діючу довідку про щеплення, одужання або COVID-тести.

Однак мандрівникам, які прибувають з "небезпечних" регіонів, все одно необхідно буде пройти 14-денний карантин, незалежно від статусу вакцинації.

Також уряд Німеччини збирається визнати всі вакцини від коронавірусу, які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Варто відзначити, що число заражень коронавірусом в Німеччині знижується. За минулу добу в країні підтвердили 64 437 нових випадків, що на 21 815 менше, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, раніше всі COVID-обмеження для невакцинованих туристів і місцевих жителів скасували в Греції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияКоронавірусCOVID