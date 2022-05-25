Германия отменяет COVID-ограничения на въезд в страну

По его словам, до конца августа в стране приостановят действие правила 3G. То есть въезжающим не нужно будет предъявлять действующую справку о прививках, выздоровлении или COVID-тестах.

Однако путешественникам, которые прибывают из "опасных" регионов, все равно необходимо будет пройти 14-дневный карантин, независимо от статуса вакцинации.

Также правительство Германии собирается признать все вакцины от коронавируса, которые одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

Стоит отметить, что число заражений коронавирусом в Германии снижается. За минувшие сутки в стране подтвердили 64 437 новых случаев, что на 21 815 меньше, чем неделю назад.