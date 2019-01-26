Німеччина відмовиться від вугільної енергетики до 2038 року

Ілюстративне фото (Omer Messinger/Getty Images)

До 2038 року мають бути відключені теплоелектростанції, що працюють на вугіллі

Німецька урядова комісія з питань вугілля під час засідання, яке тривало майже 21 годину, у суботу, 26 січня, прийняла рішення, що Німеччина має відмовитися від використання вугілля для виробництва електроенергії до кінця 2038 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що у 2032 році має відбуватись перевірка можливості перенести термін відмови від вугільної енергогенерації на 2035 рік. Ця відмова буде коштувати державі 40 мільярдів доларів, які мають отримати протягом 20 років з федерального бюджету землі, де видобувається вугілля.

Наразі вугільні теплоелектростанції у ФРН мають загальну потужність в 12,5 гігаватт й виробляють близько третини усієї електроенергії в країні.

Також повідомляється, що Німеччина вже прийняла рішення про відмову від атомної енергетики з 2020 року. Однак для цього необхідно пришвидшити перехід на екологічно чисту електроенергію, щоб країна могла виконати національні та міжнародні цілі із захисту клімату.

Нагадаємо, Німеччина може збільшити імпорт газу із США. Міністр економіки Німеччини запросив американських експортерів СПГ на конференцію інвесторів у лютому.