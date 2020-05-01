Німеччина відмовить "Північному потоку-2" в імунітеті до директиви ЄС

Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовить "Північному потоку-2" в імунітеті до газової директиви Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Повідомляється, що німецький регулятор розіслав сторонам проект рішення, який є в розпорядженні Handelsblatt. Згідно з документом, він відхиляє заявку Nord Stream 2 AG, постановивши, що газопровід підлягає європейському регулюванню.

Також повідомляється, що російський "Газпром" з початку року вимагав звільнити "Північний потік-2" від регулювання ЄС. Така можливість передбачена у зміненій газовій директиві ЄС при направленні відповідного запиту до регулятора тієї країни Євросоюзу, в територіальних водах якої закінчується трубопровід.

"Як обґрунтування в ньому йдеться про те, що "Північний потік-2" в світлі недостатньої реалізації не виконує умови закону про енергетичне господарство Німеччини для звільнення від правил", - йдеться в документі.

Також видання пише, що сторони процесу зобов'язані відповісти регулятору про свою позицію до 8 травня, після чого Федеральне мережеве агентство оголосить остаточне рішення.

Нагадаємо, в лютому "Газпром" попросив Німеччину вивести Nord Stream з-під європейської газової директиви.

Відзначимо, газова директива ЄС є одним з ключових документів європейського енергетичного законодавства, що регулює ринки газу на території Євросоюзу. Незважаючи на санкції США, російська сторона стверджує, що "Північний потік-2" запустять до кінця року або в I кварталі 2021 року.