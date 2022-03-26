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Німеччина може відмовитися від російського газу швидше, ніж прийнято вважати, - Шольц

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Берлін, Субота 26 березня 2022 08:37
Німеччина може відмовитися від російського газу швидше, ніж прийнято вважати, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що країна може позбутися залежності від російського газу. І це може статися швидше, ніж то заведено вважати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца під час брифінгу.

"Ми станемо незалежними від російського газу швидше, ніж багато хто може цього очікувати. Німеччина менш залежна від російських постачань, ніж деякі інші країни", - сказав Шольц.

Німецький канцлер також підкреслив, що процес здобуття незалежності країнами ЄС від російського газу тепер став незворотним.

Нагадаємо, нещодавно стало відомом, що в Міністерстві економіки Німеччини планують до кінця року скоротити до 30% залежність російського газу. При цьому імпорт нафти з РФ хочуть скоротити вдвічі.

Додамо, канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував рішення Росії продавати природний газ за рублі. Він заявив, що підписані Німеччиною угоди передбачали розрахунок у доларах і євро.

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