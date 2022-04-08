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Німеччина може відмовитися від імпорту російського вугілля через чотири місяці, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на прес-конференції в четвер, 7 квітня, що Німеччині потрібен повний перехідний період в 120 днів, щоб припинити імпорт російського вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Leeuwarder Courant.

Шольц зазначив, що німецьким компаніям потрібен цей час для пошуку інших постачальників викопного палива. Він також підкреслив, що було б добре припинити імпорт російського вугілля раніше.

Раніше того ж дня посли ЄС погодилися покарати Росію за війну в Україні, зокрема, припинивши імпорт російського вугілля з середини серпня.

Варто зазначити, що на цьому тижні міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що у Німеччині "велика проблема", якщо санкції означають негайну заборону на імпорт вугілля, включаючи заборону на судна, що вже знаходяться в дорозі.

Нагадаємо, Шольц підтвердив, що Німеччина постачає зброю Україні із запасів Бундесверу (Збройних сил ФНР).

Ми також писали про те, що Борис Джонсон має намір переконати канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії.

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Олаф ШольцСанкції проти Росії