Німеччина відмовила Онищенку в політичному притулку

Німеччина відмовилася надавати політичний притулок колишньому українському нардепу Олександру Онищенку. Його також просять покинути країну.

Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що на початку травня Федеральне відомство міграції та біженців Німеччини відмовило Онищенку в політичному притулку і попросило його терміново залишити країну. Також повідомляється, що два роки тому посольство Німеччини в Іспанії відмовило йому у видачі візи для оформлення посвідки на проживання після того, як Онищенко влаштувався директором своєї компанії, яка займається купівлею елітних коней.

За словами адвоката, колишній нардеп вже подав апеляцію на відмову і зможе перебувати на території Німеччини, поки не завершиться розгляд. Якщо йому не вдасться залишитися, він може виїхати до Росії, оскільки у нього є російське громадянство.

Нагадаємо, раніше Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України, пославшись на негідні умови утримання в українських СІЗО.

Як заявили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, апеляція на відмову в екстрадиції не передбачена законодавством, але розгляд справи Онищенка у Вищому антикорупційному суді продовжиться.