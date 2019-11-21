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Німеччина оштрафувала своїх трьох найбільших автовиробників на 100 млн євро

Новини » В світі     21.11.2019 - 13:50
Німеччина оштрафувала своїх трьох найбільших автовиробників на 100 млн євро
Ілюстративне фото (krone.at)

Оштрафовані BMW, Volkswagen і Daimler

У четвер, 21 листопада, влада Німеччини заявила, що штрафують трьох найбільших автовиробників країни - BMW, Volkswagen і Daimler - в загальній складності 100 мільйонів євро за створення картелю для покупки стали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, з 2004 по 2013 рік виробники автомобілів регулярно зустрічалися з виробниками сталі та іншими компаніями в ланцюжку постачань для обговорення надбавок при покупці стали.

"Незаконні ціни, що виникли в результаті змови автовиробників-монополістів оплачували, принаймні, до 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що автовиробники прийняли штрафи.

У прес-службі BMW заявили, що заплатять штраф у розмірі 28 мільйонів євро. За словами прес-секретаря, "Даймлер" повинен буде заплатити 23,5 мільйона євро.

Volkswagen, найбільший німецький автовиробник, відмовився коментувати суму, яку він заплатить, але вітав припинення діяльності картелю і створення юридичної ясності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща оштрафувала французького учасника "Північного потоку-2" на 40 млн євро.

Також РБК-Україна писало, що Антимонопольний комітет України оштрафував найбільші тютюнові компанії на 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

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