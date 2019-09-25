Німеччина спростувала заяви про видачу віз мешканцям Донбасу із російськими паспортами

Міністерство закордонних справ Німеччини спростувало публікації німецьких видань, в яких йшлося про видачу віз власникам російських паспортів з Донбасу. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Deutsche Welle.

Зокрема, у німецькому дипломатичному відомстві уточнили, що йому не відомий жоден випадок, коли власники російських паспортів із окупованих територій України отримали б візи.

"Німеччина веде переговори на рівні ЄС про єдине поводження з паспортами, виданими на сході України. Технічні деталі такої схеми ще потрібно буде уточнити", - йдеться у заяві МЗС.

Водночас у відомстві визнають, що жителі окремих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) можуть в’їхати на територію Німеччини, якщо вони пред'являють український паспорт. При цьому за наявності біометричного паспорта віза не потрібна.

У МЗС Німеччини додали, що країна дотримується офіційної позиції Євросоюзу, ухваленої на саміті ЄС-Україна 10 липня 2019 року. У документі йдеться, що: "ЄС у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами готовий розглянути подальші варіанти, в тому числі невизнання російських паспортів, виданих у порушення мінських угод".

Німеччина також засуджує Російську Федерацію у питанні прийняття у російське громадянство мешканців Донбасу за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, у виданні Bild нещодавно було оприлюднено інформацію депутата від Вільної демократичної партії Німеччини Ренати Альт, яка повідомила про видачу віз Німеччиною для жителів ОРДЛО. Начебто депутат отримала відповідь на запит й у документі йшлося про майже 100 000 віз, виданих власникам російських паспортів з квітня.