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Німеччина обіграла збірну Польщі та здобула "бронзу" Євробаскету-2022

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Берлін, Неділя 18 вересня 2022 20:15
Німеччина обіграла збірну Польщі та здобула "бронзу" Євробаскету-2022 Фото: Денніс Шредер став найрезультативнішим гравцем матчу (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Перемогою збірної Німеччини над національної команди Польщі завершився матч за третє місце на баскетбольному чемпіонаті Європи 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євробаскет-2022, матч за 3-тє місце

Німеччина – Польща – 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20)

У стартовій чверті німці заявили претензії на успіх із перших хвилин. Команда Гордона Герберта постійно тримала суперників на відстані кількох пунктів, а на піку довела свою перевагу до +7. Щоправда, поляки під завісу 10-хвилинки провели дві успішних атаки, тож на першу перерву вирушили з дефіцитом п'ять очок.

Натомість друга чверть стала бенефісом німецької команди. Програвши дебют (2:6), "маншафт" далі просто зім'яла збірну Польщі. До великої перерви Німеччина дозволила "червоно-білим" набрати лише 3 (!) пункти. Зате самі взяли 15 очок і пішли в роздягальню з комфортною перевагою.

Щоправда, польська команда здаватися не збиралася. У третій чверті їй нарешті почали вдаватися комбінаційна гра та ще й неабияк зросла влучність. Як наслідок, "орли" відіграли майже весь дефіцит і в доброму гуморі вийшли на фінальні 10 хвилин.

Спершу сценарій третьої чверті ввійшов у фінальну фазу. Вчасні кидки Гарбача та інших дозволили збірній Польщі наздогнати суперника (59:59). Проте, на повноцінний камбек сил у "червоно-білих" не вистачило. Німці, особливо плеймейкер "Лейкерс" Шредер, закрутили оберти до максимуму, а польська збірна підтримати цей темп не змогла...

Збірна Німеччини взяла медалі на Євробаскеті вперше з 2005 року. Тоді вони програли грекам у фіналі. Тим часом збірна Польщі видала найкращий за півстоліття турнір. На чемпіонаті Європи-1971 поляки поступилися Італії в матчі за бронзові медалі.

До слова, напередодні ФІБА надала Польщі право на проведення Євробаскету-2025 разом із ще трьома країнами.

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