Німеччина може оголосити загальнобов'язкову вакцинацію в лютому, - Меркель

Фото: Німеччина може оголосити загальнобов'язкову вакцинацію в лютому (Віталій Носач, РБК-Україна)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Бундестаг має намір розглянути введення загальної обов'язкової вакцинації в країні. За умови схвалення, вона набуде чинності у лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berliner MorgenPost.

З відповідною заявою вона виступила за підсумками наради з главами регіонів щодо політики щодо поширення коронавірусу. "Ми знову обговорили обов'язкову вакцинацію. Загальна обов'язкова вакцинація повинна обговорюватися в Бундестазі, і він повинен приймати за нею рішення. Федерація та землі доручили етичній раді до кінця року підготувати рекомендацію, потім ця загальна обов'язкова вакцинація при відповідному рішенні набуде чинності року", - заявила Меркель.