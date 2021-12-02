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Німеччина може оголосити загальнобов'язкову вакцинацію в лютому, - Меркель

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Берлін, Четвер 02 грудня 2021 16:13
Німеччина може оголосити загальнобов'язкову вакцинацію в лютому, - Меркель Фото: Німеччина може оголосити загальнобов'язкову вакцинацію в лютому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Бундестаг має намір розглянути введення загальної обов'язкової вакцинації в країні. За умови схвалення, вона набуде чинності у лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berliner MorgenPost.

З відповідною заявою вона виступила за підсумками наради з главами регіонів щодо політики щодо поширення коронавірусу.

"Ми знову обговорили обов'язкову вакцинацію. Загальна обов'язкова вакцинація повинна обговорюватися в Бундестазі, і він повинен приймати за нею рішення. Федерація та землі доручили етичній раді до кінця року підготувати рекомендацію, потім ця загальна обов'язкова вакцинація при відповідному рішенні набуде чинності року", - заявила Меркель.

Нагадаємо, в Німеччині посилять карантин для невакцинованих громадян. Також заборонять роботу барів й клубів по усій країні.

Зазначимо, що раніше влада Німеччини вже підіймала питання введення обов’язкової вакцинації в країні.

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