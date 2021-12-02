Германия может объявить общеобязательную вакцинацию в феврале, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Бундестаг намерен рассмотреть введение всеобщей обязательной вакцинации в стране. При условии одобрения, она вступит в силу в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berliner MorgenPost.

С соответствующим заявлением она выступила по итогам совещания с главами регионов по политике по распространению коронавируса.

"Мы снова обсудили обязательную вакцинацию. Общая обязательная вакцинация должна обсуждаться в Бундестаге, и он должен принимать за ней решение. Федерация и земли поручили этической раде до конца года подготовить рекомендацию, потом эта всеобщая обязательная вакцинация при соответствующем решении вступит в силу года", - заявила Меркель.