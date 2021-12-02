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Германия может объявить общеобязательную вакцинацию в феврале, - Меркель

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Берлин, Четверг 02 декабря 2021 16:13
Германия может объявить общеобязательную вакцинацию в феврале, - Меркель Фото: Германия может объявить общеобязательную вакцинацию в феврале (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Бундестаг намерен рассмотреть введение всеобщей обязательной вакцинации в стране. При условии одобрения, она вступит в силу в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berliner MorgenPost.

С соответствующим заявлением она выступила по итогам совещания с главами регионов по политике по распространению коронавируса.

"Мы снова обсудили обязательную вакцинацию. Общая обязательная вакцинация должна обсуждаться в Бундестаге, и он должен принимать за ней решение. Федерация и земли поручили этической раде до конца года подготовить рекомендацию, потом эта всеобщая обязательная вакцинация при соответствующем решении вступит в силу года", - заявила Меркель.

Напомним, в Германии усилят карантин для невакцинированных граждан. Также запретят работу баров и клубов по всей стране.

Отметим, что ранее власти Германии уже поднимали вопросы введения обязательной вакцинации в стране.

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