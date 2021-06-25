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Німеччина оголосила Португалію і Росію "небезпечними зонами" по COVID-19 і обмежила поїздки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Німеччина віднесла Португалію і Росію до "вірусних зон", де циркулює новий штам коронавірусу "Дельта". Це рішення обмежить поїздки в обидві країни і назад.

Про це повідомило агентство Reuters.

За даними видання, рішення внести Португалію і Росію в перелік "вірусних зон" прийнято Агентством громадської охорони здоров'я Німеччини за рекомендацією інституту Роберта Коха. Раніше в цей список німецька влада внесла Великобританію.

Розпорядження набирає чинності з 29 червня. Згідно з документом, що прибувають з цих країн необхідно пройти 14-денний карантин. Скоротити його, скласти тест на коронавірус, неможливо.

В інституті Роберта Коха також заявили, що домінування штаму "Дельта" в Німеччині є "питанням часу".

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин сказав, що українцям знадобиться складати тест на COVID при поверненні з Росії, Індії, Португалії та Великобританії. У цих країнах зараз найбільше поширений дельта-штам коронавірусу.

Джерела РБК-Україна повідомили, що уряд може змінити алгоритм введення карантину в країні, який передбачає введення обмежень в конкретних населених пунктах.

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