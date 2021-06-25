Германия объявила Португалию и Россию "опасными зонами" по COVID-19 и ограничила поездки

Германия отнесла Португалию и Россию к "вирусным зонам", где циркулирует новый штамм коронавируса "Дельта" . Это решение ограничит поездки в обе страны и обратно.

Об этом сообщило агентство Reuters .

По данным издания, решение внести Португалию и Россию в перечень "вирусных зон" принято Агентством общественного здравоохранения Германии по рекомендации института Роберта Коха. Ранее в этот список немецкие власти внесли Великобританию.

Распоряжение вступает в силу с 29 июня. Согласно документу, прибывающим из этих стран необходимо пройти 14-дневный карантин. Сократить его, сдав тест на коронавирус, невозможно.

В институте Роберта Коха также заявили, что доминирование штамма "Дельта" в Германии является "вопросом времени".