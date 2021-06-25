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Германия объявила Португалию и Россию "опасными зонами" по COVID-19 и ограничила поездки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Германия отнесла Португалию и Россию к "вирусным зонам", где циркулирует новый штамм коронавируса "Дельта". Это решение ограничит поездки в обе страны и обратно.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, решение внести Португалию и Россию в перечень "вирусных зон" принято Агентством общественного здравоохранения Германии по рекомендации института Роберта Коха. Ранее в этот список немецкие власти внесли Великобританию.

Распоряжение вступает в силу с 29 июня. Согласно документу, прибывающим из этих стран необходимо пройти 14-дневный карантин. Сократить его, сдав тест на коронавирус, невозможно.

В институте Роберта Коха также заявили, что доминирование штамма "Дельта" в Германии является "вопросом времени".

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал, что украинцам понадобится сдать тест на COVID при возвращении из России, Индии, Португалии и Великобритании. В этих странах сейчас больше всего распространен дельта-штамм коронавируса.

Источники РБК-Украина сообщили, что правительство может изменить алгоритм введения карантина в стране, который предусматривает введение ограничений в конкретных населенных пунктах.

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Российская ФедерацияПортугалияограничениеКоронавирус