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Німеччина звинуватила Путіна в зростанні цін у світі

Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Російський президент Володимир Путін несе персональну відповідальність за зростання цін на продовольство та енергоносії. Такої думки дотримується міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільниці МЗС.

Влада РФ веденням війни проти України провокує зростання цін. Окрім того, блокування портів у Чорному морі може призвести до дефіциту зерна.

"Негативні наслідки, зокрема зростання цін на продукти харчування або на енергетику, є відповідальністю виключно російського президента", – заявила Бербок.

Раніше міністерка назвала свідомим перехід агресії РФ у стан "зернової війни". Блокада Росією українських портів та викрадення зерна з елеваторів, на її думку, є частиною плану з дестабілізації світу.

Нагадаємо, що Офіс президента вказав на пряму залежність глобального зниження цін і перемоги України у війні.

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