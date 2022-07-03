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Німеччина обговорює з союзниками гарантії безпеки для України, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шальц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина з союзниками обговорює умови надання Україні гарантій безпеки після закінчення війни, розв'язаної Росією.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми обговорюємо з близькими союзниками питання про гарантії безпеки, які ми можемо дати. Це безперервний процес. Зрозуміло, що він не буде таким, як якщо б хтось був членом НАТО", - заявив він.

Шольц додав, що дипломатична сфера веде підготовку до періоду після закінчення війни в Україні, який, на його думку, "скоро настане".

Нагадаємо, Андрій Єрмак заявив, що документ про гарантії безпеки для України може з'явитися протягом липня.

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