Німеччина назвала умову відновлення сертифікації "Північного потоку-2"
Процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2" буде відновлено. Однак це станеться за умови, якщо німецький регулятор отримає всі необхідні документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналістам представника Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини Беат Барон під час брифінгу.
"Процедуру призупинено Федеральним мережним агентством. Воно її відновить, як тільки у нього буде повний набір документів", - сказала вона.
Зазначимо, нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пояснила, від чого залежить запуск "Північного потоку-2".
Нагадаємо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше в Берліні назвали причину такого рішення.
Після чого глава німецького Федерального мережевого агентства Йохен Хоманн заявив, що рішення про сертифікацію "Північного потоку-2" у першій половині 2022 року чекати не варто.
Разом з тим, США пригрозили заморозити "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.