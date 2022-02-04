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Німеччина назвала умову відновлення сертифікації "Північного потоку-2"

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Берлін, П'ятниця 04 лютого 2022 14:37
Німеччина назвала умову відновлення сертифікації "Північного потоку-2" Фото: Німеччина назвала умову відновлення сертифікації "Північного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2" буде відновлено. Однак це станеться за умови, якщо німецький регулятор отримає всі необхідні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналістам представника Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини Беат Барон під час брифінгу.

"Процедуру призупинено Федеральним мережним агентством. Воно її відновить, як тільки у нього буде повний набір документів", - сказала вона.

Зазначимо, нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пояснила, від чого залежить запуск "Північного потоку-2".

Нагадаємо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше в Берліні назвали причину такого рішення.

Після чого глава німецького Федерального мережевого агентства Йохен Хоманн заявив, що рішення про сертифікацію "Північного потоку-2" у першій половині 2022 року чекати не варто.

Разом з тим, США пригрозили заморозити "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

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Північний потік-2
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