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У Німеччині назвали терміни рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2"

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Німеччина, Неділя 30 січня 2022 16:25
У Німеччині назвали терміни рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" Фото: рішення про сертифікацію "Північного потоку-2" буде ухвалено не раніше червня (nord-stream2.com)
Автор: Іванна Шовкун

Глава німецького Федерального мережевого агентства Йохен Хоманн заявив, що рішення про сертифікацію "Північного потоку 2" у першій половині 2022 року чекати не варто. За його словами, цей процес затягнеться довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Рішення про сертифікацію оператора газопроводу "Північний потік-2" навряд чи буде прийнято до кінця червня, незважаючи на установу Nord Stream 2 AG дочірньої структури в Німеччині", - сказав Хоман.

Він зазначив, що регулятор ФРН ще чекає отримання всіх документів. Вони необхідні для розгляду заявки про сертифікацію "Північного потоку-2".

Нагадаємо, США пригрозили Росії зупинкою "Північного потоку-2" у разі вторгнення в Україну. Про це заявила заступник Держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

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Північний потік-2
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