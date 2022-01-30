У Німеччині назвали терміни рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2"
Глава німецького Федерального мережевого агентства Йохен Хоманн заявив, що рішення про сертифікацію "Північного потоку 2" у першій половині 2022 року чекати не варто. За його словами, цей процес затягнеться довше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Рішення про сертифікацію оператора газопроводу "Північний потік-2" навряд чи буде прийнято до кінця червня, незважаючи на установу Nord Stream 2 AG дочірньої структури в Німеччині", - сказав Хоман.
Він зазначив, що регулятор ФРН ще чекає отримання всіх документів. Вони необхідні для розгляду заявки про сертифікацію "Північного потоку-2".
Нагадаємо, США пригрозили Росії зупинкою "Північного потоку-2" у разі вторгнення в Україну. Про це заявила заступник Держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.