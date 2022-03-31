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Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Газпрому" та "Роснафти"

Фото: (twitter.com/GazpromEN)
Автор: Антон Федорців

Федеральний уряд вивчає варіант із націоналізацією дочірніх підприємств "Газпрому" та "Роснафти" на території Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Handelsblatt.

Імовірний дефіцит енергоносіїв примусив німецький уряд до пошуку нових ідей. Міністерство фінансів працює над низкою опцій, зокрема, і націоналізацією "дочок" російських держкомпаній.

Урядовці на чолі з канцлером Шольцом стурбовані стабільністю енергетичного сектору. Російські компанії в Німеччині, які мають системне значення, можуть спровокувати масові збої енергопостачання.

Gazprom Germania керує великими газосховищами, а Rosneft Deutschland є ключовим гравцем на ринках бензину, дизельного палива та гасу. Обидві компанії є наразі незамінними на енергетичному ринку Німеччини.

Нагадаємо, що президент РФ Путін підписав указ про розрахунки за газ із західними країнами в рублях.

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