Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Газпрому" та "Роснафти"

Федеральний уряд вивчає варіант із націоналізацією дочірніх підприємств "Газпрому" та "Роснафти" на території Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Handelsblatt.
Імовірний дефіцит енергоносіїв примусив німецький уряд до пошуку нових ідей. Міністерство фінансів працює над низкою опцій, зокрема, і націоналізацією "дочок" російських держкомпаній.
Урядовці на чолі з канцлером Шольцом стурбовані стабільністю енергетичного сектору. Російські компанії в Німеччині, які мають системне значення, можуть спровокувати масові збої енергопостачання.
Gazprom Germania керує великими газосховищами, а Rosneft Deutschland є ключовим гравцем на ринках бензину, дизельного палива та гасу. Обидві компанії є наразі незамінними на енергетичному ринку Німеччини.
Нагадаємо, що президент РФ Путін підписав указ про розрахунки за газ із західними країнами в рублях.
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