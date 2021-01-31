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Німеччина направить медиків і військових у Португалію для боротьби з COVID-19

Автор: Роман Тверденко

Німецьке міністерство оборони направить медиків і обладнання у Португалію для боротьби з коронавірусом. В країні критична ситуація з госпіталізацією.

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Про це повідомляє Reuters.

Португальський уряд звернувся за допомогою до Німеччини через ситуацію, в якій країні тільки сім з 850 ліжок у відділеннях інтенсивної терапії залишаються вільними для пацієнтів з коронавірусом.

Очікується, що Німеччина направить в Португалію 27 лікарів і фельдшерів, а також стаціонарні і мобільні апарати ШВЛ і польові ліжка. Німецькі медики пробудуть там близько трьох тижнів.

На цьому тижні хворих з Лісабона вже перевозили на острів Мадейра, оскільки в столиці Португалії не було місць для госпіталізації хворих коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що федеральний уряд Німеччини вирішив ввести жорсткі обмеження на в'їзд до ФРН з країн, де фіксується висока ступінь поширеності мутованих варіантів коронавірусу. Серед них і Португалія.

Також уряд Португалії прийняло рішення про обмеження поїздок жителів країни за кордон. Рішення було прийнято через погіршення епідеміологічної ситуації.

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