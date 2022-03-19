ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина направила в Україну техніку для боротьби з пожежами

Новость на русском →
Берлін, Субота 19 березня 2022 09:15
Німеччина направила в Україну техніку для боротьби з пожежами Фото: Німеччина направила в Україну техніку для боротьби з пожежами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини направляє Україні допомогу для цивільної оборони. Також Берлін відправляє важку техніку для боротьби з пожежами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Augsburger Allgemeine.

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила, що в Україну була відправлена 21 портативна пожежна машина, що представляє собою причіпне пожежне обладнання, а також велика кількість захисного одягу, рятувального обладнання та евакуаційний автобус.

У понеділок, 21 березня, за ними підуть дев'ять вантажівок, що перевозять важке пожежне обладнання. Пі цьому 23 березня будуть відправлені близько 1600 дихальних апаратів.

"В Україні зараз дуже важливо допомагати нужденним людям. Протягом багатьох років ми тісно співпрацюємо з Україною в галузі політики розвитку. Під час війни, звичайно, наші проекти не можуть тривати як раніше. Ось чому ми діяли швидко і перерозподілили кошти на найгостріші потреби в цій надзвичайній ситуації", - заявила міністр.

За словами Шульце, 2 тисячі електрогенераторів, а також численні ємності для води, намети і спальні мішки вже знаходяться на шляху в Україну.

"Сьогоднішнє завдання полягає в тому, щоб день за днем швидко і без бюрократичних зволікань надавати допомогу там, де вона найбільше необхідна. Ми допомагаємо, наприклад, вогнегасниками, зчленованими вантажівками, електрогенераторами, притулками для людей і психологічною підтримкою", - додала міністр.

Війна Росії проти України триває 24-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Війна Росії проти України Допомога Україні
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня