Німеччина має намір прийняти 50 мігрантів з судна Aquarius

Більшість врятованих у Середземному морі мігрантів - жителі Сомалі та Еритреї

Німеччина має намір прийняти до 50 біженців з рятувального судна Aquarius. Про це у вівторок, 14 серпня, заявили представники міністерства внутрішніх справ ФРН, передає DW.

Повідомляється, що глава МВС Німеччини Хорст Зеєхофер ухвалив рішення "виходячи з гуманних міркувань".

Раніше у вівторок уряд Мальти заявив про готовність прийняти рятувальне судно Aquarius.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що понад 140 біженців, які перебувають на борту, будуть розподілені між Німеччиною, Францією, Люксембургом, Португалією та Іспанією.

Більшість врятованих у Середземному морі мігрантів - жителі Сомалі та Еритреї.

Зазначимо, судно організацій SOS Méditerranée і "Лікарі без кордонів" кілька днів тому врятувало в Середземному морі понад 140 мігрантів, близько половини з них - неповнолітні. Напередодні Італія відмовила кораблю у доступі до своїх портів.

Нагадаємо, влада Португалії готова прийняти 30 із 244 іноземців, які були врятовані в останні тижні в Середземному морі правозахисниками і перебувають, зокрема, на борту судна Aquarius.