Німеччина має намір позбавляти свого громадянства бойовиків ІДІЛ

У Сирії та Іраку до бойовиків ІДІЛ приєдналися близько тисячі німецьких громадян

В Германии правительство договорилось о лишении в будущем гражданства немецких боевиков, воюющих на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщили осведомленные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По информации источников, глава МВД Хорст Зеехофер и министр юстиции Германии Катарина Барлей договорились, что джихадистов будут лишать немецкого гражданства на основании трех условий: человек должен быть совершеннолетним и обладать вторым гражданством и может лишиться немецкого гражданства только в том случае, если примет участие в боях на стороне ИГИЛ. Те, кто уже отбывает за это срок, под последнюю норму не подпадают, поэтому немецкие паспорта не потеряют.

Отмечается, что, по данным на 2018 год, всего в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к ИГИЛ, уехали около тысячи граждан Германии: треть из них вернулась в ФРГ, около 150 погибли, остальные попали в плен.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Германии главным условием для возвращения боевиков ИГИЛ в ФРГ назвало предоставление им доступа к консульской поддержке со стороны немецких дипломатов.