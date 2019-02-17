В Німеччині назвали умови для повернення бойовиків ІД до країни

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Умовою повернення є надання доступу бойовикам до консульської підтримки

Міністерство внутрішніх справ Німеччини назвало умови для повернення в країну полонених бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІД), які мають німецьке громадянство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, головною умовою для повернення бойовиків до Німеччини є надання їм доступу до консульської підтримки з боку німецьких дипломатів.

"Усі громадяни Німеччини, в тому числі й ті, кого підозрюють в участі в бойових діях на боці так званої ІД, мають право на повернення", - заявили в німецькому МВС.

Зазначається, що у разі повернення полонених бойовиків ІДІЛ до Німеччини, їм всім доведеться відповідати за законами країни.

Крім того, у МВС наголосили, що Берлін поважає зацікавленість деяких держав Близького Сходу самим провести процеси проти полонених бойовиків.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Британія, Франція, Німеччина та інші європейські союзники США повинні "забрати" і передати суду більше 800 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", захоплених у Сирії.

Додамо, що виведення наземних військ армії Сполучених Штатів Америки з Сирії за наказом Трампа може початися через кілька тижнів.