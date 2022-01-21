Німеччина має намір щорічно залучати 400 тисяч кваліфікованих працівників з-за кордону

"Брак кваліфікованих робітників до теперішнього часу стала настільки серйозною, що різко уповільнює нашу економіку", - заявив бізнес-журналу WirtschaftsWoche Крістіан Дюрр, парламентський лідер правлячих Вільних демократів (ВДП).

За його словами, вирішити проблему старіння робочої сили можна тільки за допомогою сучасної імміграційної політики. "Ми повинні якомога швидше досягти позначки в 400 тисяч кваліфікованих робітників з-за кордону", - додав Дюрр.

Соціал-демократи канцлера Олафа Шольца, лібертаріанці ВДП Дюрра і захисники навколишнього середовища домовилися у своїй коаліції про такі заходи, як система балів для фахівців з країн, що не входять до Європейського Союзу, і підвищення національної мінімальної заробітної плати до 12 євро на годину, щоб зробити роботу в Німеччина привабливішою.

За оцінками німецького економічного інституту, орієнтованого на роботодавців, робоча сила скоротиться більш ніж на 300 тисяч чоловік в цьому році, оскільки на пенсію виходить більше літніх працівників, ніж молодих, що виходять на ринок праці.

Очікується, що цей розрив збільшиться до більш ніж 650 тисяч чоловік в 2029 році, в результаті чого накопичена нестача людей працездатного віку в 2030 році складе приблизно 5 мільйонів чоловік. Число працюючих німців в минулому році зросло майже до 45 мільйонів, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Після десятиліть низької народжуваності та нерівномірної міграції скорочення робочої сили також являє собою демографічну бомбу уповільненої дії для державної пенсійної системи Німеччини, в якій все менше працівників обтяжені завданням фінансування пенсій зростаючої маси пенсіонерів, які живуть довше.