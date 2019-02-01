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Німеччина могла порушити санкції проти РФ поставками деталей для БПЛА

Новини » Економіка    01.02.2019 - 15:44
Німеччина могла порушити санкції проти РФ поставками деталей для БПЛА
Ілюстративне фото (rnbo.gov.ua)

Росія використовує на Донбасі безпілотники з німецькими деталями

Російська Федерація використовує у військових безпілотниках на Донбасі німецькі пропелери, які можуть поставлятися з порушенням санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Bild.

Зокрема, Bild відзначає, що Росія використовує лопаті для пропелерів німецького виробництва у своїх безпілотниках, які також були зафіксовані на Донбасі. Лопаті двох німецьких компаній - Graupner / SJ GmbH і aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG - використовуються у не менше семи моделях російських БПЛА. Дані моделі були розроблені ще до 2014 року, але масове виробництво почалося вже після введення санкцій проти Росії.

За даними Bild, обидві німецькі компанії запевнили, що лопаті призначені для авіамоделістів і не продавалися військовим виробникам в Росії. Вони припустили, що деталі для БПЛА закупили через посередників.

В той же час німецька влада стверджує, що поки не може стверджувати про порушення санкцій ЄС у цих випадках і будуть вивчати їх окремо. У той же час в Bild вважають, що Росія може заявити про закупівлю лопатей до 2014.

Нагадаємо, раніше у Німеччині почали розслідування стосовно співробітників Siemens через поставок турбін до окупованого Криму.

До цього також стало відомо, що дві німецькі компанії підозрюються у порушенні санкцій щодо Криму. 

 

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Теми: Санкції проти РФ
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