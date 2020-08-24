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Німеччина до кінця року продовжить антикризову допомогу бізнесу

Німеччина, Понеділок 24 серпня 2020 07:12
Німеччина до кінця року продовжить антикризову допомогу бізнесу
Фото: коронакриза (facebook.com-imf)
Автор: РБК-Україна

Максимальний розмір дотацій одному підприємству становить 150 тисяч євро

Міністерство економіки Німеччини має намір подовжити до кінця року виплати допомоги малому та середньому бізнесу для компенсації збитків, спричинених пандемією COVID-19. Максимальний розмір дотацій одному підприємству становить 150 тисяч євро.

Про це заявила речниця мінекономіки ФРН, повідомляє DW.

У міністерстві також запевнили, що німецький бізнес активно користується пільговими умовами державних кредитних програм. До середини серпня надійшло 83 тисячі заявок і було погоджено виділення майже 45 мільярдів євро таких позик.

Зазначимо, що у Німеччині для компенсації збитків бізнесу від епідемії коронавірусу було запроваджено безпрецедентну програму фінансової допомоги.

Компенсацію у розмірі до 50 тисяч євро на місяць (максимум три місяці) можуть отримати малі та середні підприємства усіх галузей - як організації, так і фізичні особи. При цьому підприємство має засвідчити, що його обіг у місяць, на який воно запитує допомогу, впав на 40% або більше у порівнянні з цим самим місяцем 2019 року.

Загалом уряд Німеччини ухвалив пакет підтримки економіки обсягом 130 мільярдів євро.

Нагадаємо, ВООЗ закликає до "зеленого" відновлення економіки після пандемії СOVID-19, щоб зберегти чисту природу.

Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавірусу завершиться менш ніж за два роки.

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