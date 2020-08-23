Глава ВООЗ озвучив принципи відновлення економіки після пандемії

Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (who.int)

Під час пандемії природа значно очистилася, і це досягнення має бути збережено

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає до "зеленого" відновлення економіки після пандемії СOVID-19. Світ має шанс зберегти чисту природу.

Про це заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

"Пандемія дала нам уявлення про наш світ, яким він міг би бути: більш чисте небо і річки", - сказав він.

Як нагадав, Гебрейесус в травні ВООЗ оприлюднила "Маніфест за здорове та екологічне відновлення", містить 6 політичних рекомендацій по захисту природи, інвестування в воду і санітарію, просування систем здорового харчування, переходу на поновлювані джерела енергії, будівництва міст, придатних для життя, і припинення субсидій на викопне паливо.

У липні ВООЗ додала заходи для кожного з цих політичних рекомендацій, запропонувавши 81 конкретний крок для політиків щодо побудови більш здорового, справедливого і зеленого світу.

Як зазначив Гебрейесус COVID-19 - це криза у сфері охорони здоров'я, яка трапляється раз на століття.

"Але це також дає нам унікальну можливість сформувати світ, який успадкують наші діти", - додав він.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавірусу завершиться менш ніж за два роки.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини від COVID-19.