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Німеччина змінить пріоритет у поставках зброї в Україну, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Керівництво Німеччини має намір змінити пріоритетність поставок зброї Україні. Воюючій країні сучасна зброя необхідна першочергово.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

На думку Шольца, необхідно змінити на користь України пріоритет того, хто першим отримає німецьку зброю. За його словами, є довгий список клієнтів, які очікують його отримання навіть через два і три роки. Але багато контрактів переглядаються на користь воюючої країни.

Він також зазначив, що вся техніка, яку Німеччина обіцяла поставити Україні, повинна прийти ВСУ в строк. Також Шольц в черговий раз підтвердив, що Німеччина передасть ЗСУ систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, напередодні Шольц у Києві запевнив, що Німеччина підтримуватиме надання кандидатського статусу для України.

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