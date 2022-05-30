RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина змінить Конституцію і створить оборонний фонд в 100 млрд євро

Прапор Німеччини (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Німеччина внесе зміни до своєї конституції, щоб створити спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 млрд євро, проект якого виник після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ці гроші протягом декількох років будуть витрачені на збільшення оборонного бюджету Німеччини, а також дозволять країні виконати завдання НАТО щодо щорічного витрачання на оборону 2% від свого ВВП.

Нагадаємо, раніше український посол у Німеччині Андрій Мельник розкритикував канцлера Олафа Шольца за те, що Україна досі не отримала німецьке важке озброєння.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, яку зброю, на його думку, найбільш реально отримати від Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОГерманияВторгнення Росії до України