Німеччина ініціює зустріч глав МЗС країн Євросоюзу через конфлікт між США і Іраном

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Маас також запропонував якнайшвидше скликати зустріч партнерів по антитерористичній коаліції

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас запропонував провести наступного тижня зустріч глав МЗС країн ЄС у зв'язку із загостренням ситуації між США і Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра опубліковане на сайті зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Маас відзначив важливу роль Європи в налагодженні діалогу між сторонами конфлікту.

"З огляду на загрозливу ескалацію конфлікту між США і Іраном Європі зараз надають великої ваги. Ми маємо в своєму розпорядженні випробуваними і надійними каналами діалогу з усіма сторонами, які ми повинні в повному обсязі використовувати в цій ситуації", - зазначив він.

"У зв'язку з цим я запропонував Жозепу Боррелю (главі європейської дипломатії, - ред.) перенести зустріч глав МЗС країн ЄС на цей тиждень, щоб швидко узгодити спільні дії", - повідомив міністр.

За словами Мааса країни, які входять в очолювану США міжнародну антитерористичну коаліцію, повинні якнайшвидше провести зустріч для узгодження подальших кроків на тлі рішення депутатів парламенту Іраку покласти край військовій присутності іноземних сил в країні.

"Після ухвалення резолюції іракського парламенту ми негайно вступимо в діалог з урядом Іраку, щоб прояснити питання, як воно має намір розвивати майбутні відносини. Ми з повагою поставимося до будь-якого рішення. Щоб обговорити це з нашими міжнародними партнерами, необхідно якомога швидше провести зустріч антитерористичної коаліції ", - заявив глава німецького МЗС.

Нагадаємо, парламент Іраку в неділю, 5 січня, проголосував за резолюцію, яка зобов'язує уряд попросити про виведення військ США з території країни.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирішив зібрати спеціальне засідання Північноатлантичного альянсу через загострення на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Як писало РБК-Україна, 3 січня військові США здійснили удар по колоні іранського генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті американської спецоперації загинули вісім чоловік, серед них і командир іранського спецназу "Кудс" Сулеймані.