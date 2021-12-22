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Німеччина готова до переговорів по Україні в будь-якому форматі, але віддає перевагу "Нормандії"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що Берлін готовий до переговорів з Росією щодо України в будь-якому форматі. Однак німецька сторона воліє вести діалог у складі нормандської четвірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Ми хочемо внести свій внесок у деескалацію (в Україні - ред.) і готові до будь-яких переговорів", - цитує видання Хебештрайта.

За його словами, від жодної з можливих моделей переговорів не варто відмовлятися. При цьому, додав представник німецького уряду, Берлін вважає за краще вести діалог в рамках нормандського формату.

Нагадаємо, раніше глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна розглядає два нових формати переговорів з Росією.

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