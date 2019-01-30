Німеччина готова направити військові кораблі в Чорне море

У Німеччині заявили, що будуть домагатися звільнення українських моряків

Германия готова поддерживать Украину в вопросах сдерживания российской агрессии путем присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море. Об этом заявили представители правительства Германии на встрече с заместителем министра обороны Украины Анатолием Петренко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу украинского Минобороны.

Также представители правительства Германии заявили, что будут добиваться освобождения украинских моряков и всесторонней поддержки реформ в секторе безопасности и обороны Украины.

Сообщается, что украинская делегация на встрече с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зильбертом и с парламентским государственным секретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном обсудила вопрос украинской безопасности.

Петренко рассказал представителям Германии о ситуации на Донбассе и в Азово-Черноморском регионе. Стороны также обсудили перспективы введения миротворческой миссии на Донбассе и размещения в Черном и Азовском морях наблюдателей ОБСЕ для предотвращения эскалации конфликта.

Напомним, гпредседателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком заявил, что

До этого Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову.