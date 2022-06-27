Німеччина і Франція повинні представляти ЄС на мирних переговорах по Україні, - прем'єр Іспанії

Німеччина і Франція повинні представляти Європейський союз на мирний переговорів по Україні, коли прийде час.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю La Vanguardia .

"Ми завжди виступали за відкритий діалог з Володимиром Путіним. Іспанія Відчуває себе представленою в цьому відношенні Німеччиною і Францією, і ми вважаємо, що коли прийде час для мирних переговорів, саме ці дві великі країни повинні представляти Європу", - заявив він.

При цьому Санчес підкреслив, що єдність і санкції повинні зберігатися до тих пір, поки останній російський солдат не покине українську землю.

"Ми з самого початку стверджували, що економічні санкції проти Путіна і його олігархів повинні зберігатися до тих пір, поки останній російський солдат не покине чужу країну", - резюмував іспанський прем'єр.