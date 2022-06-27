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Німеччина і Франція повинні представляти ЄС на мирних переговорах по Україні, - прем'єр Іспанії

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Мадрид, Понеділок 27 червня 2022 11:14
Німеччина і Франція повинні представляти ЄС на мирних переговорах по Україні, - прем'єр Іспанії Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (lamoncloa gob es)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина і Франція повинні представляти Європейський союз на мирний переговорів по Україні, коли прийде час.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю La Vanguardia.

"Ми завжди виступали за відкритий діалог з Володимиром Путіним. Іспанія Відчуває себе представленою в цьому відношенні Німеччиною і Францією, і ми вважаємо, що коли прийде час для мирних переговорів, саме ці дві великі країни повинні представляти Європу", - заявив він.

При цьому Санчес підкреслив, що єдність і санкції повинні зберігатися до тих пір, поки останній російський солдат не покине українську землю.

"Ми з самого початку стверджували, що економічні санкції проти Путіна і його олігархів повинні зберігатися до тих пір, поки останній російський солдат не покине чужу країну", - резюмував іспанський прем'єр.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна в переговорах з РФ сама визначить, що для неї є прийнятним.

Крім того, раніше глава української делегації на переговорах Давид Арахамія заявляв, що Київ зможе повернутися до переговорів з Росією тільки після зміцнення позиції на лінії фронту. Імовірно, це може статися до кінця серпня.

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